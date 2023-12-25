ارتفاع حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.. تفاصيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل جنديين صباح اليوم الاثنين، خلال القتال في شمال قطاع غزة أمس، ليصل عدد الجنود الذين قتلوا منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في أواخر أكتوبر إلى 156.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه تم التعرف على الجنديين وهما: الرقيب احتياط نيتاي ميسيلز، 30 عامًا، من اللواء 14 مدرع، والرقيب راني تمير، 20 عامًا، من الكتيبة 50 في لواء ناحال.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أن جنديا ثالثا هو الرائد (احتياط) أرييه رين (39 عاما)، من الكتيبة 79 التابعة للواء الاحتياط 14 مدرع، قُتل بصاروخ موجه مضاد للدبابات يوم الأحد في شمال غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنديا ثانيا من الكتيبة 50 أصيب بجروح خطيرة في نفس المعركة التي قتل فيها تامير.

وأوضح جيش الاحتلال أن البحرية الإسرائيلية قصفت عدة خلايا تابعة لحركة حماس تم رصدها بالقرب من القوات البرية في قطاع غزة خلال اليوم الماضي، ونشرت لقطات لقصف بحري على طول الساحل.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، قصفت البحرية نشطاء حماس المختبئين في المباني القريبة من القوات البرية، وكذلك المواقع التي أطلق فيها مسلحون النار وأطلقوا قذائف الهاون على الجنود الإسرائيليين.

وارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لأكثر من 20 ألف شهيد منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.