حبس إبراهيم سعيد لامتناعه عن دفع مصروفات دراسة ابنته

قضت محكمة أسرة النزهة بمعاقبة إبراهيم سعيد لاعب ناديي الأهلي والزمالك، ومنتخب مصر السابق، بالحبس لمدة 30 يوما في الدعوى رقم 25098/2023 المقدمة من طليقته، وتبدأ تنفيذها من تاريخ القبض عليه لامتناعه عن سداد مبلغ 227 ألف قيمة مصروفات الدراسية لابنته لي لي.

وذكرت طليقته في الدعوى القضائية التي أقامتها، أن اللاعب يمتنع عن سداد المصروفات الدراسية اللازمة لابنته لي لي، مما دفع طليقته بإبلاغ المشكو في حقه بكافة الطرق القانونية لتأدية المبالغ، وامتنع بعدها، رغم يسار حاله، كونه يعمل حاليا في المجال الرياضي.