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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عاملين خردة متهمين بسرقة شركة غاز بالدقي

أرشيفيه
أرشيفيه
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تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام عاملين خردة بسرقة دليل محبس تابع لإحدى شركات الغاز من أمام عقار كائن بدائرة قسم شرطة الدقى.
وطلبت النيابة العامة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من عمال بشركة الغاز يفيدون سرقة دليل محبس تابع لإحدى شركات الغاز من أمام عقار كائن بدائرة القسم.

 وبالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاملين خردة وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وبمناقشتهما اعترفا بارتكاب واقعة سرقة أخرى بدائرة القسم وبيعها لعميلهما سيئ النية تاجر خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور أمكن ضبطه وبمواجهته أيد ذلك وأرشد عن المسروقات داخل المخزن ملكه بدائرة القسم.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اتهام عاملين النيابة العامة بشمال الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بشمال الجيزة