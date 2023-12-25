بالفيديو.. قداس عيد الميلاد على أنقاض كنيسة دمرها الزلزال في أنطاليا

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، لقيام عدد من الأشخاص بعمل قداس عيد الميلاد على أنقاض كنيسة دمرها الزلزال في أنطاليا، حيث تقف شجرة صنوبر كبيرة ثابتة فوق الأنقاض، وهي الأثر الوحيد المتبقي من مبنى الكنيسة الأرثوذكسية في أنطاكيا بعدما دمره الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا في 6 فبراير الماضي.

وتقول لورا سواديوغلو 53 عاما، إن هذه الشجرة زرعت بيدها قبل 12 عامًا، قائلة: "إنها كل ما تبقى من الكنيسة.. ولكن من المريح حقا أن أراها نضرة بهذا الشكل".

فيما فضلت السلطات التزام الحذر والاحتفال بقداس عيد الميلاد في منتصف فترة ما بعد الظهر، في مدينة لا تزال فريسة للفوضى بعد مرور عشرة أشهر على الهزات الأرضية العنيفة التي خلفت 50 ألف قتيل على الأقل في تركيا وأكثر من 5000 في سوريا المجاورة.