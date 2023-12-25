سعر الدولار اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023 في البنوك المصرية وأسواق الصرافة العاملة بمصر، بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري الخميس الماضي بتثبيت سعر الفائدة علي عائدي الإيداع والإقراض.

أسعار الدولار الأمريكي اليوم

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه عند البيع.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه عند البيع.

في حين بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه عند البيع.

واستقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه عند البيع.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيها للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك اتش اس بس سي HSBC نحو 30.85 جنيها للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيها للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنك البركة نحو 30.85 جنيها للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

وجاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنك قطر الأهلي نحو 30.85 جنيها للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

وجاء سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني نحو 30.85 و30.95 جنيها عند البيع.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيها للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

فيما وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيها للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

في حين جاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 30.85 جنيها للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي نحو 30.85 جنيها للشراء، و30.95 جنيها عند البيع.

واستقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها عند البيع.

وكانت لجنة السياسة النقدية برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، قررت في الاجتماع الأخير في 2023 بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.75%