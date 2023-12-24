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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ما هو سعر الأرز العادل؟.. نقيب الفلاحين يرد

حسين أبو صدام نقيب
حسين أبو صدام نقيب الفلاحين
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كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أنه من الواجب على كل منا الوقوف مع الدولة المصرية في هذا الوقت، معلقا: مش بنقيس حبنا للوطن بارتفاع الأسعار وانخفاضها.
وتابع خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن سعر الأرز متقلب كل يوم، وسعره اليوم 32 جنيها وهذا للنوع العريض الأبيض وهذا سعر عادل في الوقت الحالي.
وأكد أن هناك 1.1 مليون فدان منزرعة بالأرز في مصر وهذا يعني أن هناك اكتفاء ذاتي ولكن نظرا للأحداث في المنطقة إلى جانب التخزين بسبب الكريسماس ترتفع الأسعار.
وأردف أن معظم الدول العربية المحيطة تأكل الأرز المصري، معلقا «التصدير موقوف بس مش عارف بيروح لهم إزاي، ولو حد واخد معاه شوال محدش هيقوله حاجة».
طالب حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، بمراجعة بعض القرارات التي حظرت زراعة الأرز في بعض المناطق، مضيفا أنه يمكن زراعة الأرز باستخدام مياه أقل وتكون مياه معالجة.
وأردف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أنه يمكن زراعة الأرز على شواطئ البحار وهذا يتطلب بحث العلماء وإعداد الدراسات اللازمة لذلك.
وقال إنه رغم وجود فائض من الأرز ولكن  الحكومة تستورد كميات من الخارج من أجل الضغط على من يستغل الأزمة ويخزن الأرز، لافتا إلى أن هناك 9 محافظات تزرع الأرز في مصر، وسعر الأرز حر والتخزين حرام شرعا وغير إنساني.
 

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