نائب محافظ السويس يقدم التهنئة للأقباط بكنيسة الآباء الفرنسيسكان  بعيد الميلاد المجيد  

قدم الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ و خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة وأحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة بتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد للأب جوزيف راعي كنيسة العذراء للرهبان الفرنسيسكان والأخوة الأقباط بشارع سعد زغلول بحي السويس .

رافق نائب المحافظ والدكتور عز الدين حسين والدكتور شريف فهمي نواب رئيس جامعة السويس والنائب سيد الكرماوي عضو مجلس النواب والشيخ ماجد راضي مدير مدير الاوقاف والدكتور مؤمن الهواري رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية والمجلس القومي للمرأة والقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء ومديري المديريات.

وقدم نائب المحافظ التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة العام الميلادي الجديد، وأمنيات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس للأخوة الأقباط بقضاء احتفالات عيد ميلاد سعيد في خير وسعادة

داعياً المولي عز وجل ان يتم نعمته علي شعب السويس.

وأكد على الترابط بين المصريين والروح الوطنية التي تمتد لسنوات طويلة ، مشيرا الي ان السلام والمحبة والعزيمة والمصير الواحد هو الذي يربط الشعب المصري.