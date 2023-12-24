التعليم: الغياب الإلكتروني يُسهل رصد الانضباط المدرسي

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أكد على أن هناك فرق متابعة لتقارير الحضور والغياب وكان في بداية العام الدراسي أصدر لائحة الانضباط المدرسي لتنظيم عملية الحضور والانصراف.

وأشار "زلطة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، إلى أن الغياب الإلكتروني يتم تسجيله على السيستم داخل المدارس للطلاب في حالة غيابهم ويصل للمديريات ومن ثم الوزارة، موضحًا أنه يسهل على الوزارة ملاحظة نسب الغياب في مختلف مدارس الجمهورية، مشددًا على أن نسب الحضور جيدة هذا العام وهناك التزام في المدارس.

وتابع: يتم الاهتمام بحضور طلاب المرحلة الثانوية في المدارس، ونسب الحضور على مستوى الجمهورية به انضباط كبيرة في العام الدراسي الحالي وهناك تشديد على المديريات بالمتابعة المستمرة والدورية، كما أنه منذ بداية العام هناك فرق متابعة من الوزارة تمر على المدارس بشكل مفاجئ لمتابعة نسب الحضور للطلاب والغياب ويتم مطابقتها بالغياب الإلكتروني.

وأوضح، أن من يتم فصله بسبب الغياب المستمر أو المنقطع هناك فرصة لإعادة قيده مرة أخرى، مشددًا على أن هناك لوائح وقوانين منظمة للأمر ويتم إعادة القيد من خلال تقديم سبب الغياب، مؤكدًا أن الوزارة أصدرت قواعد وضوابط التصريح للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بإنشاء مدارس مجتمعية.