شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا على اغلب الانحاء.

ويشهد الاثنين شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى علي فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى 15 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 14 درجة، جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 23 والصغرى 10، وعلى جنوب الصعيد 25 للعظمى 12 درجة .