لمدة 20 ساعة.. غدا انقطاع المياه عن بعض قري مركز قويسنا بالمنوفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إنقطاع المياه عن مناطق "شبرا بخوم - وبقسا - منشيه العرب - بره العجوزه " بمركز قويسنا وذلك اعتبارا من غدًا الإثنين من الساعة 1:00 صباحا وحتى الساعه 8:00 مساء لمده 20 ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا للقيام بأعمال الغسيل الدورى للخزانات والشبكات بالإضافة إلي إصلاح عطل بخط الصرف الصحي.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.