المركز الثقافي السينمائي يعرض فيلم "رحلة العائلة المقدسة" الأربعاء المقبل

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر أمسية سينمائية يعرض خلالها فيلم "رحلة العائلة المقدسة" للمخرجة سميحة الغنيمى، بمناسبة أعياد الميلاد المجيد والاحتفال ببداية العام الجديد، وذلك في تمام السادسة مساء.

ومن المقرر أن يعقب عرض الفيلم مناقشة للجمهور مع القمص إبرام عبد الشهيد راعى كنيسة مارجرجس بروض الفرج، تديرها الكاتبة أمل عبد المجيد رئيس المركز، تتناول خلالها رحلة العائلة إلى مصر والتي استمرت ٣ سنوات.

الفيلم ينتمي إلى نوعية الأفلام الوثائقية الطويلة، من إنتاج اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكانت له عدد من الإشادات الدولية والمصرية والعربية وتم ترجمته إلى العديد من اللغات أيضا، وقد قال عنه البابا شنودة للمخرجة سميحة الغنيمى فور انتهائها منه وعرضه:" أشعرتينا بالفعل بأن المسيح يسير ويتحرك."

"رحلة العائلة المقدسة" يعد من روائع السينما التسجيلية، وتم تصويره بالقدس فى التسعينيات، ‎حيث تجولت مخرجته بالكاميرا فى عدة أماكن دينية مهمة لم تدخلها كاميرات أخرى غيرها، وتعرضت لمخاطر كثيرة ولم تعير اهتماما بما تواجهه من عقبات، ومن الأماكن التى صورت بها ولم تدخلها أى كاميرات أخرى: دير المحرق وكنيسة المهد وكنيسة هيرودوت، وغيرها من المواقع الحقيقية التى تظهر بالفيلم والتى ولد ومر بها السيد المسيح عليه السلام أثناء رحلته المقدسة.

ومن جانبه أشار مدير التصوير د. حسين بكر إلى أن مركز الثقافة السينمائية يحرص دائما على تنوع الأنشطة التي يقيمها من خلال العروض السينمائية والندوات والورش المتخصصة حتى تتناسب مع متطلبات الجمهور من محبي وعشاق السينما.