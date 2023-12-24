طرح البوستر الدعائى لمسلسل "روز وليلى" والعرض قريبًا

طرحت منصة شاهد الرقمية البوستر الدعائى للمسلسل الجديد "روز وليلى"، والمنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وعلقت المنصة على البوستر الدعائى"النجمات يسرا ونيللى كريم لأول مرة فى عمل كوميدي درامى خطير ".

ويعد مسلسل "روز وليلى" المشاركة الأولى للفنانة الكبيرة يسرا، مع النجمه نيللى كريم من خلال مشاركة درامية أولى بينهما تحمل طابع كوميدي وتشويقى.

يشار أن الفنانة نيللى كريم شاركت فى السباق السينمائى بفيلم "ڤوى ڤوى ڤوى"، بطولة محمد فراج، نيللى كريم، بيومى فؤاد، طه دسوقى، والإخراج عمر هلال.

يذكر أن الفنانة يسرا شاركت فى السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "١٠٠٠ حمدالله على السلامه"، بطولة يسرا، شيماء سيف، مايان السيد، آدم الشرقاوى، سما ابراهيم، محمد ثروت، والإخراج عمرو صلاح.