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الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إبراهيم صلاح: لا أعلم سبب رحيلي عن تدريب فريق الزمالك 2003

إبراهيم صلاح
إبراهيم صلاح
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أكد إبراهيم صلاح، لاعب الزمالك السابق، والمدير الفني السابق لفريق 2003، عدم معرفته حتى الآن بأسباب رحيله عن تدريب الفريق.
 وقال “صلاح”، في تصريحات تليفزيونية: "أسباب رحيلي عن الزمالك؟ هذه هي المشكلة التي لا أعلم إجابتها، وهي عدم علمي سبب رحيلي حتى الآن".

وأضاف: "لا يوجد أي خلافات مع محمد حلمي رئيس القطاع وأول حضور له في النادي كان مواجهة الأهلي التي حققنا فيها الفوز".

وأكد إبراهيم صلاح، أنه عقد جلسة مع حسين السيد عضو مجلس الإدارة ولكن دون حل لاستمراره، وكان العرض هو قيادة فريق 2008 أو العمل مع فريق 2003 كمدرب مساعد، ولذلك اعتذرت ورحلت.

ابراهيم صلاح الزمالك لاعب الزمالك السابق