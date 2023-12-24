إبراهيم صلاح: لا أعلم سبب رحيلي عن تدريب فريق الزمالك 2003

أكد إبراهيم صلاح، لاعب الزمالك السابق، والمدير الفني السابق لفريق 2003، عدم معرفته حتى الآن بأسباب رحيله عن تدريب الفريق.

وقال “صلاح”، في تصريحات تليفزيونية: "أسباب رحيلي عن الزمالك؟ هذه هي المشكلة التي لا أعلم إجابتها، وهي عدم علمي سبب رحيلي حتى الآن".

وأضاف: "لا يوجد أي خلافات مع محمد حلمي رئيس القطاع وأول حضور له في النادي كان مواجهة الأهلي التي حققنا فيها الفوز".

وأكد إبراهيم صلاح، أنه عقد جلسة مع حسين السيد عضو مجلس الإدارة ولكن دون حل لاستمراره، وكان العرض هو قيادة فريق 2008 أو العمل مع فريق 2003 كمدرب مساعد، ولذلك اعتذرت ورحلت.