مصرع وكيل نيابة بندر الفيوم إثر حادث سير

لقى وكيل نيابة بندر الفيوم، ويدعى “محمد حمدي عبد الله مرسي - 30 سنة” مصرعه، إثر انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها مع صديق له “ مصاب” بطريق أسيوط الصحراوي الغربي أمام مدخل مساكن مدينه دمو، غرب محافظة الفيوم.

وخيم الحزن على أهل وأصدقاء المتوفي، وتحولت منصات السوشيال ميديا لسرادق عزاء للضحية.

والمتوفي هو من أبناء مركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، وتخرج في كلية الحقوق وحصل علي دبلومة في القانون الخاص، وكذلك دبلومة في العلوم الإدارية، ونشأ وسط أسرة من رجال القانون، فوالده القاضي حمدي عبد الله مرسي، وشقيقه القاضي “أحمد حمدي” بمجلس الدولة .

بداية الواقعة، بتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي على طريق اسيوط الصحراوي الغربي بدائرة المركز ووجود متوفي ومصاب .



وعلي الفور انتقلت قوة الشرطه وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين وقوع الحادث أمام مساكن مدينه دمو.

وأسفر الحادث عن وفاة وكيل نيابة " محمد حمدي عبدالله " 30 سنه وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التامين الصحي ، وإصابة وكيل نيابة آخر ، بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، جرى نقله إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة،

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.