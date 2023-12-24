ads
الأحد 24 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وصول 6 طائرات إلى مطار العريش تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة

مطار العريش
مطار العريش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصل إلى مطار العريش الدولي في شمال سيناء ست طائرات جديدة تحمل على متنها كميات من الأدوية والمساعدات الغذائية والاغاثية المتنوعة إلى قطاع غزة.

وقال رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء الدكتور خالد زايد - في تصريح صحفي اليوم الأحد أن هناك طائرتين من قطر تحملان 34 طنا من الأدوية والمساعدات الغذائية والاغاثية، وطائرة من بلجيكا تحمل 46 طنا من المواد الطبية والغذائية، وطائرة من فرنسا تحمل 6 أطنان من الأدوية، وطائرة من العراق تحمل 13 طنا من الأغذية، وطائرة من الامارات تحمل 10 أطنًان من الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية والمواد الإغاثية.


وأضاف زايد أن اجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي حتى الأمس بلغت 330 طائرة حملت على متنها أكثر من 1000 طن من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية المتنوعة.


وتجري فرق الهلال الأحمر عمليات تفريغ المساعدات ونقلها إلى مركز الخدمات اللوجستية في العريش تمهيدًا لنقلها إلى ميناء رفح البري تباعا.

مطار العريش الدولي قطاع غزة