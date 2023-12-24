وكيل "تعليم الأقصر" يلقي محاضرة تفاعلية في اللغة العربية لـ"فتيات أرمنت الثانوية"

أجرى الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الأحد، جولة تفقدية داخل مدينة أرمنت للوقوف على مستوى سير العملية التعليمية، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وحضر وكيل تعليم الأقصر، طابور الصباح بمدرسة أرمنت الثانوية بنات، وألقى كلمة خلال الطابور حث فيها الطالبات على الجد والاجتهاد، داعياً إياهن لاستثمار أوقاتهن، وعدم إهدارها فيما لا نفع منه، موضحاً أن الدروس الخصوصية أيضاً من مضيعات الوقت، وأن وزارة التربية والتعليم قد قدمت بدائل أفضل سواء مجموعات الدعم المدرسي، أو مجموعة قنوات "مدرستنا" الفضائية التي تقدم لكل المراحل التعليمة الإبتدائية، الإعدادية، والثانوية.

واختتم الطابور بتكريم وكيل تعليم الأقصر لمديرة المدرسة هدى عبد المريد لنشاطها وجهودها في إدارة المدرسة، كما قدمت إدارة المدرسة الدرع التذكارية لوكيل تعليم الأقصر تقديراً لجهوده في رعاية العملية التعليمية بالمحافظة.

وفي سابقة من نوعها، ألقى خالد محاضرة تفاعلية للطالبات في مادة اللغة العربية، موضحاً من خلالها كيفية الاعتماد على الذات في المذاكرة، دون الاعتماد المطلق على الدروس الخصوصية، مع مناقشات موضوعات متنوعة من المنهج، وسط حضور كثيف من الطالبات.

وعلى هامش الزيارة، اجتمع خالد بمدير إدارة أرمنت ومسئولي الماهيات، للوقوف على حالة سير العمل هناك، ومناقشات التحديات التي من شأنها عرقلة العمل وبحث سبل معالجتها، وذلك بحضور الطاهر عبد الحميد مدير إدارة أرمنت، حجاج محمد موجه عام اللغة العربية، وخيرت أحمد رئيس مجلس أمناء إدارة أرمنت.

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