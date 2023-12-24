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الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة المتهمين بقتل فرد أمن داخل مصحة علاج إدمان بالمقطم للجنايات

أرشيفيه
أرشيفيه
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أحالت نيابة جنوب القاهرة الكلية، أربعة متهمين بالتسبب في وفاة شخص داخل إحدى مصحات علاج الادمان، بمنطقة المقطم إلى محكمة الجنايات.
ووجهت لهم النيابة تهم القتل العمد، وتعاطى المخدرات.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين الأربعة يتلقون العلاج داخل المصحة التي حدثت بها الجريمة، لعلاجهم من الإدمان، بعد إقرار أسرهم بعلاجهم داخلها.


وأضافت التحقيقات، أن المجنى عليه يدعى "أحمد سمير"، 28 عام، يعمل فرد أمن في المصحة، ويتناوب الحراسة مع فرد آخر، ويوم الواقعة رفض خروج المتهمين من داخل المصحة.

فوقعت  مشادة كلامية مع بينهم، وتطورت إلى سبه والاعتداء عليه بالضرب، وقام أحدهم بضربه بعصا خشبية على رأسه، مما تسبب في حدوث نزيف حاد له، كما قام الباقين بالتعدي عليه وسحله.

وبنقله للمستشفى بمعرفة باقي نزلاء المصحه، كان قد توفي قبل محاولة إسعافه.

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