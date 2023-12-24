محافظ أسوان: المنطقة الصناعية الجديدة ستكون نقطة انطلاق نحو الأسواق الأفريقية

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لما تم ويتم تنفيذه من مشروعات كبرى داخل مدينة أسوان الجديدة، من أبرزها إنشاء المنطقة الصناعية الجديدة المتكاملة على مساحة 200 فدان كمرحلة أولى بما يعادل 840 ألف م2 لتمثل نقلة نوعية، لتكون “بشرة خير” لتحقيق حلم جديد فى ظل المزايا العديدة التى تتميز بها المنطقة الصناعية، والتى من بينها قربها من المنطقة الحرة، والمنطقة اللوجستية بكركر، وأيضاً مطار أسوان الدولى، والموانئ البرية بقسطل وأرقين على الحدود المصرية السودانية، وميناء برنيس البحرى على البحر الأحمر، علاوة على ربطها بالمحور الدولى الإسكندرية / كيب تاون، ومسار القطار السريع، مع تنوع مصادر الطاقة سواء الكهربائية أو الغاز الطبيعى لتكون بذلك نقطة إنطلاق حقيقية وقاعدة صناعية نحو الأسواق الأفريقية .

وأشاد المحافظ، بالدور المتميز الذى تقوم به الحكومة المصرية بقيادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وأيضاً وزارة الإسكان بقيادة الدكتور عاصم الجزار لتنفيذ الكثير من المشروعات على أرض عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية، والتى ستساهم فى توفير الألاف من فرص العمل للشباب الأسوانى .

من جانبه، أوضح المحاسب محمد أبو القاسم المشرف على مشروع المنطقة الصناعية ونائب رئيس جمعية المستثمرين بأنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان يتم التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ هذا المشروع الحيوى وسط متابعة من سطوحى مصطفى رئيس الجمعية .

وأشار إلى أن المنطقة الصناعية الجديدة تضم 504 قطعة متعددة الصناعات منها 219 قطعة لصناعات المواد البنائية، و105 قطعة للصناعات الكيماوية ، و 88 قطعة للصناعات الغذائية، و92 قطعة للصناعات الهندسية بما يساهم بدوره فى الإستثمار الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية والزراعية وغيرها من المقومات التى تمتلكها هذه المحافظة العريقة.