ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن .،بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19916 طن تشمل : 479 طن اسمنت معبأ و 6109 طن يوريا و 12830 طن ملح صب و 448 طن ملح معبأ و 50 طن رمل .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26756 طن تشمل : 5228 طن قمح و 7672 طن خردة و 5957 طن حديد و 4183 طن ذرة و 3716 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 536 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 299 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1413 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 139452 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 306068 طنًا .

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 5074 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و كوم ابو راضي و شبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 1825 شاحنة .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3683 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي و شبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3169 شاحنة .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3914 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي و طنطا و شبرا ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية و عدد 7 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 2340 طن ) أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا ،و تحميل شحنة تبلغ حوالى ( 2479 طن ) من القمح متجهه إلى المنيا و امبابة ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5530 شاحنة .