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الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل  ميناء   دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن  .،بينما غادر عدد 9 سفن  ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19916 طن تشمل : 479 طن اسمنت معبأ و 6109 طن يوريا و 12830 طن ملح صب و 448 طن ملح معبأ و 50 طن رمل .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26756 طن تشمل : 5228 طن قمح و 7672 طن خردة  و 5957 طن حديد و 4183 طن ذرة  و 3716 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 536 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 299 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1413 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 139452 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 306068 طنًا .

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 5074 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و كوم ابو راضي و شبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 1825 شاحنة .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3683 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي و شبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3169 شاحنة .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3914 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي و طنطا و شبرا   ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية و عدد 7 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 2340 طن ) أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا ،و تحميل شحنة تبلغ حوالى ( 2479 طن ) من القمح متجهه إلى المنيا و امبابة ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5530 شاحنة .

الـ 24 ساعة الماضية البضائع العامة السفن والحاويات القطاع الخاص