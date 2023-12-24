أمريكا: تدمير 4 طائرات دون طيار أطلقها الحوثيون

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أنَّ سفينة حربية أمريكية أسقطت 4 طائرات دون طيار، انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وذكرت في بيان أوردته "رويترز"، اليوم الأحد، أنَّه تم إطلاق صاروخين باليستيين حوثيين مضادين للسفن على ممرات الشحن الدولية في جنوب البحر الأحمر أمس دون تأثر السفن العابرة.

وأوضحت أنَّ هجوما الأمس هما الهجومان الرابع عشر والخامس عشر على السفن التجارية من قبل الحوثيين منذ 17 أكتوبر.

تفجير مُسيّرة

من جانبها، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأحد، أنها تلقت تقريرًا عن تفجير مُسيّرة قرب سفينة في محيط مضيق باب المندب على بعد 45 ميلًا بحريًّا جنوب غربي الصليف باليمن.

وأوضحت الهيئة في بيان أوردته "رويترز"، أنَّ السُلطات تجري تحقيقًا وأفراد الطاقم سالمون، وجرى توجيه إرشادات للسفن بتوخي الحذر عند العبور.

ودفعت هجمات الحوثيين كبرى شركات الشحن إلى تفادي مرور سفنها عبر البحر الأحمر، وتغيير مسارها رغم ارتفاع التكاليف، حيث شنَّ الحوثيون أكثر من 100 هجوم بمُسيرات استهدف السفن التجارية، بحسب البنتاجون.