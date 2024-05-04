قطعها 6 أجزاء وألقاها وليمة للكلاب.. تجديد حبس قاتل ابنته في بولاق

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة تجديد حبس الكهربائي المتهم بقتل ابنته "آيه" صاحبة ال15 عاما وتقطيع جثتها 6 أجزاء والتخلص منها في القمامة كوليمة للكلاب لشكه في سلوكها بمنطقة بولاق الدكرور غرب المحافظة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان أب قد تجرد من مشاعر الإنسانية وأقدم على إنهاء حياة ابنته "آيه" البالغة من العمر 15 عاما لشكه في سلوكها وتقطيع جثتها إلي 6 قطع والتخلص منها في القمامة كوليمة للكلاب بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

وتلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بالعثور على حقيبة مدممة داخل نفق بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جزء من فتاة عبارة عن الجسد بدون أطراف أو رأس أو أرجل، وجري نقل القطعة المعثور عليها إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

خلال عمليات البحث والتحري عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة علي أطراف الفتاة وأرجلها والرأس بأماكن متفرقة بمنطقة منشأة البكاري بدائرة قسم شرطة الأهرام، وجري نقلهم أيضا إلي المشرحة.



تبين أن الجريمة وقعت بحق فتاة في منتصف العقد الثاني وتم تفطيعها وتوزيع أشلائها بمحل العثور عليها، فيما تم تشكيل فريق بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلي تحديد هوية الضحية وتبين أنها تدعي "آيه" 15 سنة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة والد المجني عليها لشكه في سلوكها.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

