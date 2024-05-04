وزراء خارجية السودان واليمن والسنغال يبحثون تعزيز العلاقات المشتركة والأوضاع الإقليمية

بحث وزير خارجية السودان السفير حسين عوض، مع كل من وزير الخارجية وشئون المغتربين بالجمهورية اليمنية، الدكتور شائع محسن الزنداني، ووزيرة الخارجية والمغتربين السنغاليين، ياسين فال، تعزيز العلاقات المشتركة والأوضاع الإقليمية.

وقالت وزارة الخارجية السودانية - في بيان - إن وزير الخارجية، قدم خلال لقائه وزيري خارجية اليمن والسنغال، اليوم /السبت/ على هامش الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بالعاصمة الجامبية، بانجول - توضيحا عن مستجدات الأوضاع في السودان.

كما تطرق إلى الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.