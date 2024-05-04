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السبت 04 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

سيارة مسرعة تدهس طفلين في حلوان

حادث سير - أرشيفية
حادث سير - أرشيفية
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أصيب طفلان بكسور وكدمات وسحجات عقب اصطدام سيارة مسرعة بهم أثناء عبورهما الطريق بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بدائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة بطفلين أثناء محاولتهما عبور الطريق مما تسبب في إصابتهما جري نقلهما إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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