السودان يدعو جامبيا لدعمه في المنابر الدولية والإقليمية من خلال رئاستها للقمة الإسلامية

دعا وزير خارجية السودان السفير حسين عوض، جامبيا إلى تقديم الدعم اللازم لبلاده في المنابر الدولية والإقليمية من خلال رئاستها للقمة الإسلامية وعضويتها في كل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

جاء ذلك - وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية اليوم /السبت/- خلال لقاء وزير الخارجية السوداني مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والجامبيين في الخارج بجمهورية جامبيا، مامادو تانجارا، على هامش الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد في العاصمة الجامبية، بانجول اليوم.

وقدم وزير الخارجية السوداني التهنئة إلى دولة جامبيا بمناسبة توليها رئاسة القمة الإسلامية، متمنيا لها التوفيق والسداد في تعزيز العمل الإسلامي المشترك، كما قدم توضيحا لنظيره الجامبي عن مستجدات الأوضاع في السودان.

من جانبه، أكد الوزير الجامبي أن حكومته ستلعب دورا إيجابيا لضمان استتباب الأمن والسلام والاستقرار في السودان.