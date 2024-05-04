اليوم .. طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومائل للبرودة ليلا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يشهد السبت شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 16 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 34 للعظمى والصغرى 23 وعلى شمال الصعيد 34 للعظمى والصغرى 19 درجة، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمي والصغري 24 درجة.

وأوضحت الأرصاد أنه سيكون هناك اضطراب الملاحة البحرية علي البحر المتوسط وسرعة الرياح 50 إلى 60 كم/س وارتفاع الأمواج 2 إلى 3 متر.