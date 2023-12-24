وزير الدفاع الإيطالي: يجب البحث عن حل سياسي للنزاع في أوكرانيا

أكد وزير الدفاع الإيطالي، جيدو كروسيتو، على ضرورة إيجاد حل سياسي للنزاع الجاري في أوكرانيا.

وقال كروسيتو في تصريحات نقلتها قناة "راي نيوز 24" الإيطالية، إن "الحرب مستمرة منذ ما يقرب من عامين، وأعتقد أنه من المهم البحث عن طرق تؤدي إلى حل سياسي بالتوازي مع الجهود العسكرية والدعم المقدم لأوكرانيا".

وأضاف كروسيتو أن ما لا يمكن تحقيقه بالوسائل العسكرية يمكن تحقيقه عبر فتح جبهات دبلوماسية وسياسية للوصول إلى نفس النتيجة من خلال المفاوضات السلمية.

وسبق وأن شدد كروسيتو على ضرورة التوصل إلى "هدنة إنسانية"، لتسوية النزاع في أوكرانيا، وأعرب عن أمله في أن ينتهي الصراع خلال 8 أشهر.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدار السنوات الماضية للاضطهاد من قبل نظام كييف.