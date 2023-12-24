اكتشاف حفريات بيض ديناصور متبلورة بحالة جيدة في وسط الصين

ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أمس السبت، أنه تم العثور على حفريات بيض الديناصور المتبلورة بالصدفة في عش مكتشف يضم 31 حفرية لبيض الديناصور في جبل تشينجلونج بمدينة شييان أثناء عملية ترميم ومعالجة نتوء أحفورة بيضة ديناصور.

وقال "تشاو بي"، الباحث في معهد هوبي للعلوم الجيولوجية، إن حفريات البيض الثلاث محفوظة جيدا، كما أن قشر البيض والمعادن المتبلورة الداخلية سليمة، مضيفا أنه يعتقد أن حفريات البيض الثلاث هي بيضات لم تفقس وقشورها لم تكسر.

ووجد الباحثون أن النوع الوحيد للمعادن المتبلورة الداخلية لحفريات البيض المتبلورة هو الكالسيت، الذي يتراوح قطر حبيباته بين 0.2 و0.4 سم.

وبالمقارنة مع بيض الديناصورات المتحجرة العادية، تعد حفريات بيض الديناصور المتبلورة نادرة في العالم بسبب الظروف البيئية الصارمة المطلوبة لتكوينها. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على حفريات بيض متبلورة للديناصور في مقاطعة هوبي.

وظلت حفريات البيض الثلاثة سليمة على الرغم من عمليات الدفن والتحجر في الوقت اللاحق، وتشكلت المعادن المتبلورة الداخلية أثناء هذه العمليات عندما تسللت كمية كبيرة من محلول كربونات الكالسيوم المفرط التشبع إلى مسام قشر البيض، ثم تبلورت وملأت البيض، وفقا لما قال تشاو.

وتم اكتشاف مجموعات من حفريات بيض الديناصورات، التي يعود تاريخها إلى العصر الطباشيري الأوسط قبل حوالي 60 إلى 80 مليون سنة، لأول مرة في جبل تشينجلونج في عام 1995. وحتى الآن، اكتشف الباحثون ما يناهز 3000 حفرية بيض مكشوفة على سطح الأرض أو محفوظة جيدًا في الموقع.