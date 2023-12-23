قطار إنتر ميلان يقهر ليتشي ويحلق في صدارة الدوري الإيطالي

حقق فريق إنتر ميلان فوزًا مهمًا على نظيره ليتشي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب "جيوزيبى مياتزا"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2023-2024.

افتتح المدافع ستيفان بيسيتش التسجيل لصالح النيترازوري في الدقيقة 43، ليمنح الفريق التقدم في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني، أضاف القائد نيكولو باريلا الهدف الثاني للإنتر في الدقيقة 78، ليعزز فريقه من تقدمه.

وشهدت المباراة تعرض لاعب ليتشي، باندا، للطرد في الدقيقة 78، بعد تدخل عنيف على لاعب إنتر ميلان، رافائيل تولوز.

بهذه النتيجة، عزز إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 44 نقطة، بفارق 4 نقاط عن يوفنتوس الوصيف، فيما تجمد رصيد ليتشي عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر.

