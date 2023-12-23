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السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عماد أبو الرب: الجميع يتمنى أفقا سياسيا لتسوية الحرب بين روسيا وأوكرانيا

الدكتور عماد أبو
الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل
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كشف الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، عن آخر تطورات الأحداث في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن وزارة الدفاع الروسية أعلنت مقتل وإصابة آلاف الجنود الأوكرانيين خلال أسبوع.

وأضاف أن الجميع يتمني أن يكون هناك أفق وتسوية سياسية لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأكروانيا، ولكن في ظل غياب هذا المسار الحرب تحصد خسائر كبيرة بين الجانبين.

وشار إلى أن الأرقام التي تذكر الآن غير دقيقة لأنها تذكر لإرضاء شعبي الدولتين سواء من روسيا أو أوكرانيا، موضحًا أن هناك مجرد مناوشات علي الأرض علي الجبهات بين الدولتين.

الدكتور عماد أبو الرب المركز الأوكراني للتواصل والحوار الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا