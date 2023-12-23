حبس متهمه بسرقة محال اكسسوارات بالجمالية

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، بحبس سيدة، في اتهامها بسرقة اكسسوارات من محال تجارية، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول نشاطها الإجرامي.



البداية عندما تم ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزتها جوال بداخله (إكسسوارات مجهولة المصدر)، وبمواجهتها إعترفت بسرقتها من داخل 2 محل إكسسوارات بأسلوب "المغافلة".

وأقرت بإرتكابها (2) واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأقرت بقيامها بالتصرف فى المسروقات الخاصة بالمجنى عليهما بالبيع لأحد الباعة الجائلين وإنفاقها المبلغ المالى متحصلات البيع على متطلباتها الشخصية.



