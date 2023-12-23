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السبت 23 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس متهمه بسرقة محال اكسسوارات بالجمالية

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت نيابة الجمالية الجزئية، بحبس سيدة، في اتهامها بسرقة اكسسوارات من محال تجارية، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول نشاطها الإجرامي.


البداية عندما تم ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزتها جوال بداخله (إكسسوارات مجهولة المصدر)، وبمواجهتها إعترفت بسرقتها من داخل 2 محل إكسسوارات بأسلوب "المغافلة".

وأقرت بإرتكابها (2) واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأقرت بقيامها بالتصرف فى المسروقات الخاصة بالمجنى عليهما بالبيع لأحد الباعة الجائلين وإنفاقها المبلغ المالى متحصلات البيع على متطلباتها الشخصية.

 

نيابة الجمالية الجزئية سرقة اكسسوارات قسم شرطة الجمالية