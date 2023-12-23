شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الغد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدًا الأحد، حيث يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد ومعتدل على جنوب سيناء، وطقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

يشهد الأحد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 13 درجة، جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 22 والصغرى 8، وعلى جنوب الصعيد 23 للعظمى 12 درجة.