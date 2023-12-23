بدء امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول بمعاهد شمال سيناء الأزهرية

تفقد الشيخ محمد سعد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، اليوم السبت، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للنقل الابتدائي والإعدادي برفقة منير حسني موفد قطاع المعاهد الأزهرية، ومحمد حمدي مدير الجودة، سير العمل بلجنة مجمع عمرو بن العاص الابتدائي، ولجنة مجمع العبور ولجنة معهد ضاحية السلام، ثم متابعة مجمع الأمل للتأكد من انتظام سير اللجان والإلتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب يوفر الطمأنينة والراحة النفسية للطلاب.

يذكر أن طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي يؤدون الامتحان اليوم في مادتي القرآن الكريم، بينما يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحان اليوم في مادتي الفقه، واللغة العربية ورقة أولى (النحو والصرف).