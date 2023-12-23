رياح شديدة وانخفاض الحرارة بقرى ومدن الغربية

شهدت محافظة الغربية، أجواء باردة يصاحبها ظهور للسحب والغيوم فى أوقات كثيرة خلال فترات النهار، مع سطوع للشمس على فترات متقطعة من النهار، مع استمرار معدلات درجات الحرارة الشتوية شديدة الانخفاض.

كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد وجه رؤساء المدن والأحياء والمراكز بسرعة شفط مياه الأمطار حال سقوطها وتجمعها في الشوارع أولا بأول بالاشتراك مع فروع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك تيسيرا على حركة السيارات والمواطنين.

ورفعت شركة الكهرباء حالة الطوارئ، تحسبا لانقطاع التيار عن بعض المناطق بالمدن أو القرى عند سقوط الأمطار.