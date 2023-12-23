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السبت 23 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رياح شديدة وانخفاض الحرارة بقرى ومدن الغربية

ارشيفيه
ارشيفيه
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شهدت محافظة الغربية، أجواء باردة يصاحبها ظهور للسحب والغيوم فى أوقات كثيرة خلال فترات النهار، مع سطوع  للشمس على فترات متقطعة من النهار، مع استمرار معدلات درجات الحرارة الشتوية شديدة الانخفاض.
 كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد وجه رؤساء المدن والأحياء والمراكز بسرعة شفط مياه الأمطار حال سقوطها وتجمعها في الشوارع أولا بأول بالاشتراك مع فروع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك تيسيرا على حركة السيارات والمواطنين.
 ورفعت شركة الكهرباء حالة الطوارئ، تحسبا لانقطاع التيار عن بعض المناطق بالمدن أو القرى عند سقوط الأمطار.

الشرب والصرف الصحى انخفاض في درجات الحرارة درجات الحرارة