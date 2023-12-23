الأرصاد: تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على عدة مناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أنه آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية أوضح تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من محافظة الإسكندرية، وكذلك مناطق من شمال الوجه البحري (محافظة البحيرة وكفر الشيخ) والتي تتساقط معها أمطار متفاوتة الشدة.

وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد ومعتدل على جنوب سيناء، وطقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد السبت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 13 درجة، جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 20 والصغرى 8، وعلى جنوب الصعيد 23 للعظمى 13 درجة.