“تعلق بمنشر الغسيل وسقط”.. التحقيقات تكشف تفاصيل العثور على جثة شاب ببولاق الدكرور

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة عن تفاصيل وفاة شاب سقط من شرفة منزله ببولاق الدكرور، إذ تبين نشوب مشاجرة بينه وبين شقيقه “ مهتز نفسيًا” بالشقة التي يقطن بها.

وخلال ذلك حاول المجني عليه تهدئة شقيقه وتخويفه، فقام بالتعلق بمنشر الغسيل حتى يرجع شقيقه عن أفعاله، وخلال ذلك انكسر المنشر وسقط المتوفي من الطابق الثالث جثة هامدة،

وصرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة الشاب المجني عليه "عبد الرحمن محسن" ، عقب ورود تقرير من مفتش الصحة بفحص جثمان الشاب المتوفي، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، والتحفظ على شقيق المجني عليه للتحقيق.

بداية الواقعة، بتلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع والدة المتوفي وشقيقته، وبمناقشتهما أفادوا بأنهما يقيمان رفقة المتوفي ويقيم شقيقه الآخر "مهتز نفسيا" بمفرده، وخلال تواجدهما بالشقة محل سكنهم اقتحم شقيق المتوفي الشقة وكسر الباب.



خلال محاولات المتوفي تهدئة شقيقه وتخويفه، تعلق بمنشر الغسيل حتى يرجع شقيقه عن أفعاله، وخلال ذلك انكسر المنشر وسقط المتوفي من الطابق الثالث جثة هامدة، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.