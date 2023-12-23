اليوم.. نشاط رياح على القاهرة والوجه البحري

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد ومعتدل على جنوب سيناء، وطقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم السبت أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وهناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 13 درجة، جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 20 والصغرى 8، وعلى جنوب الصعيد 23 للعظمى 13 درجة .