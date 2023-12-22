المقاولون يفوز على بايونيرز قبل مواجهة البنك الأهلي في الدوري

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب على فريق بايونيرز بهدف نظيف في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي بالجبل الأخضر استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في الجولة 11 لبطولة الدوري المقرر لها 30 من الشهر الجاري .

أحرز محمود وادي هدف المقاولون في المباراة وحرص طلعت محرم المدير الفني على منح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب والعائدين من الإصابة لتجهيزهم للمباريات المقبلة.

ووضع الجهاز الفني، برنامجه التدريبي خلال الفترة الحالية حيث يواصل تدريباته اليومية خلال الأسبوع المقبل.