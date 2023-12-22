ads
السبت 23 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المقاولون يفوز على بايونيرز قبل مواجهة البنك الأهلي في الدوري

المقاولون
المقاولون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب على فريق بايونيرز  بهدف نظيف في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي بالجبل الأخضر استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في الجولة 11 لبطولة الدوري المقرر لها 30 من الشهر الجاري .
أحرز محمود وادي هدف المقاولون في المباراة وحرص طلعت محرم المدير الفني على منح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب والعائدين من الإصابة لتجهيزهم للمباريات المقبلة. 
ووضع الجهاز الفني، برنامجه التدريبي خلال الفترة الحالية حيث يواصل تدريباته اليومية خلال الأسبوع المقبل.

محمود وادي المقاولون المقاولون العرب استعدادا لمواجهة البنك الأهلي ف