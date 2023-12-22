الاتحاد الدولى للنقابات يدعو لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار فى غزة

الجمعة 22/ديسمبر/2023 - 11:10 م

دعا المشاركون في جلسة المجلس المركزي للاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) التي انعقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة، كأولوية قصوى للمجتمع الدولي، واحترام القانون الدولي في فلسطين. ودعوا أيضا في بيانهم الختامي، هيئة الأمم المتحدة إلى الاعتراف الفوري والعاجل بدولة فلسطين، كدولة كاملة العضوية فيها، بما يتماشى مع حل الدولتين، وطالبوا منظمة العمل الدولية بمنح فلسطين وضعا مساويا لوضع العضو الكامل، ريثما يتم اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين كدولة كاملة العضوية فيها.

وطالبوا دولة الاحتلال الإسرائيلي بسحب جيشها من كامل الأراضي العربية المحتلة عام ١٩٦٧، امتثالا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٤٢، وتطبيقا للمادة ٢ من ميثاق الأمم المتحدة، وقرار ٣٣٨ الصادر في عام ١٩٧٣. ودعوا إلى إقامة سلام عادل في منطقة الشرق الأوسط، وتطبيق حل الدولتين، وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وإزالة جمیع المستعمرات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام ١٩٦٧.

كما طالبو بإنشاء صندوق إنساني عاجل، وتوفير ظروف مناسبة لإيصال المساعدات الإنسانية لأصحابها، بما في ذلك دعم برنامج الاستجابة ثلاثية المراحل الخاص بمنظمة العمل الدولية. ودعوا الحكومات إلى تمويل برامج وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، كما دعوا إلى أن تشمل خطوات الضغط اللاحقة، توفير دعم قوي ومستمر لفلسطين، من خلال الاستثمار والتعاون والتدريب، وتعزيز المؤسسات الاقتصادية والدولية الفلسطينية، على أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان.