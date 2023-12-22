ضبط ٦٢٩ مخالفة تموينية في حملات مكبرة بدمياط



نجحت مديرية التموين في محافظة دمياط فى تحرير ٦٢٩ محضر، خلال حملات شنتها المديرية خلال النصف الأول من ديسمبر الجارى تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمواد البترولية والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والأوزان المقررة .

نفذت مديرية التموين بدمياط حملات لمتابعة حركة السلع بالأسواق خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الجارى،

أسفرت الحملات عن تحرير ٦٢٩ محضر، حيث تم رصد مخالفات تعلقت بنقص وزن رغيف الخبز و عدم الالتزام بالمواصفات، وضرب وهمي لبطاقات التموين.

كما تم تحرير محاضر للأسواق لعدم الإعلان عن أسعار السلع ، العمل بدون شهادة صحية، غش تجاري، بيع سلع بقيمة أعلى من القيمة المقررة ، بيع لحوم مكشوفة ، علاوة على تحرير محضر لمصنع يعمل بدون ترخيص وتم التحفظ علي ٤٢٤ كيلو شاي مجهول المصدر، محضر للتصرف بعدد ١٢٥٠ علبة سجائر للاستيلاء علي حصة بالمضاربة وبيعها بالسوق السوداء، تحرير محضر للتصرف ب ١٠١١ لتر بنزين ٨٠.

فى سياق متصل ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، موقف توافر السولار بمحطات تموين السفن ، والحصص التى يتم ضخها بتلك المحطات ، جاء ذلك خلال لقائها مع مديرية التموين والتجارة الداخلية و ممثل عن الصيادين.

وبحثت " المحافظ " محاور العمل بتلك المنظومة و مدى توافر السولار لتموين السفن ، كما بحثت آلية ضبط تلك المنظومة بالتعاون مع الجهات المعنية ، وسُبل وضع حلول لشكاوى الصيادين بما يساهم في دفع عجلة العمل وزيادة الانتاجية.

وأكدت " الدكتورة منال عوض " حرص المحافظة على وضع حلول مناسبة لكافة المشاكل التى تواجه هذا القطاع المهم الذى تشتهر به محافظة دمياط والتى تمتلك ثلثى اسطول الصيد المصرى، لافتة الى أهمية وضع دراسات لتطوير منظومة العمل بما يتناسب مع كافة المعايير والمواصفات المنظمة لها.

