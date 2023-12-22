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السبت 23 ديسمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب الطائرة الشاطئية يكتسح أوغندا وبوروندي ويتأهل للألعاب الأفريقية وتصفيات الأولمبياد

منتخب الرجال للكرة
منتخب الرجال للكرة الطائرة الشاطئية
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حجز منتخب الرجال للكرة الطائرة الشاطئية مقعده في التصفيات النهائية لدورة الألعاب الأولمبية ودورة الألعاب الأفريقية وذلك بعد تحقيق الفوز اليوم على منتخبي أوغندا وبوروندي في تصفيات المنطقة الخامسة التي تقام خلال الفترة من 19 حتى 24 ديسمبر الجاري، في دولة كينيا.

مثل منتخب الرجال كل من عاطف عادل وأحمد عزب بمنتخب "أ" بالإضافة إلى يوسف محمد زكي وجورج موريس بمنتخب "ب".

كان قد حقق منتخب الرجال الفوز في مباراة كينيا الأولى ومن المنتظر أن يواجه نظيره الرواندي غدا في المباراة الأخيرة بالبطولة.

يذكر أن منتخب السيدات قد نجح في التأهل للتصفيات النهائية لدورة الألعاب الأولمبية ودورة الألعاب الأفريقية وذلك عقب تحقيق الفوز في جميع المباريات.

وتضم قائمة لاعبات المنتخب المصري كلًا من: دعاء الغباشي، مروة مجدي، ندى حمدي، ناريمان ياسر.

بينما تضم قائمة اللاعبين كلًا من: عاطف عادل، أحمد عزب، يوسف زكي، جورج موريس.

ويرافق البعثة المنتخب حكمين، دوليين وهما ياسمين عبد العزيز، ومسعد عطا الله، بالإضافة إلى إبراهيم ثابت إداري للمنتخب.

ويقود المنتخب فنيًا الخبير الإيطالي نيكول أنجولو، والمدربة الفرنسية ميكايلا فورمانكوفا.

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