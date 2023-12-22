وصول طائرات من 4 دول إلى مطار العريش تحمل مساعدات لغزة

وصل إلى مطار العريش الدولي في شمال سيناء في الساعات الماضية، 4 طائرات جديدة تحمل على متنها كمية من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، في تصريح اليوم الجمعة، إن الطائرة الأولى من الأردن وحملت على متنها 13 طنا من الملابس والمواد الغذائية، والثانية من روسيا وحملت على متنها 18 طنا من المستلزمات الطبية، والثالثة من بلجيكا وحملت على متنها 52 طنًا من البطاطين والأدوية، والرابعة من كينيا وحملت على متنها 38 طنا من المواد الإغاثية.

وأضاف زايد أن إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي بلغت 321 طائرة حملت على متنها 9600 طن من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية المتنوعة.. مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية.