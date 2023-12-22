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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

كابوس المقاومة يجبر نخبة جيش الاحتلال على الانسحاب من غزة

الاحتلال
الاحتلال
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قالت دانا أبوشمسية مراسلة القاهرة الإخبارية، إن كابوس المقاومة الفلسطينية أجبر نخبة جيش الاحتلال على الانسحاب من غزة، لافتة إلى أن هناك إصابات في صفوف لواء جولاني بعد انسحابها من غزة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك اجتماعًا لمجلس الحرب الإسرائيلي لتقييم أداء قواته في غزة، وتابعت: "هناك 5 ألوية وفرق إسرائيلية ما زالت تعمل في قطاع غزة".

ولفتت إلى أن الاحتلال يقتحم عددًا من المناطق بمدينة رام الله والبيرة، ما أسفر عن إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال، مؤكدة أن قوات الاحتلال تصادر مركبات للفلسطينيين بمدينة الخليل.

إسرائيل المقاومة الفلسطينية جيش الاحتلال مدينة رام الله