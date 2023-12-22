محمود العسيلي: أزمة مجال الفن أنه ترفيه والتبرع لغزة أفضل من التوقف

أكد الفنان محمود العسيلى، أن أزمة المجال الفنى أنه يعتبر شيئا ترفيهىا، وفى الأحداث التى يعيشها الشعب الفلسطينى يستاء البعض من استمرار العمل الفنى.

وتابع فى تصريحات خاصة لبرنامج "حبر سرى" أن الأفضل من توقف الأعمال الفنية وتجميد الحفلات، هو التبرع للشعب الفلسطينى وقطاع غزة، وبذلك يكون الشكل أكثر واقعية وفائدة.

وأضاف: "فى الأول وقفنا عشان نفسياً مفيش قدرة على الشغل، لكن مع الوقت فيه ناس شغالة معانا ومسئولين من الفنان ولازم يشتغلوا وعندهم التزامات".

واختتم: "بلاش شعارات كدابة من ورا شاشات التليفون، هل فى حد من الناس اللى بتهاجمنا ساب شغله ووقف حياته عشان فلسطين، خلينا نفكر بشكل عملى فى إللى يفيدهم".

ويذكر أن الشعب الفلسطينى يتعرض لمجازر إنسانية على يد العدوان الإسرائيلي المجرم، منذ ما يقارب الثلاث أشهر من قصف للمباني السكنية والمستشفيات والمدارس، وقتل المدنيين السلميين من الشعب الفلسطيني.