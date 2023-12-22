ads
الجمعة 22 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة العامة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة

النائب العام ورئيس
النائب العام ورئيس جامعة القاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وقع النائب العام المستشار محمد شوقي، مع الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وثيقة بروتوكول تعاون بين النيابة العامة وبين الجامعة.

 وذلك بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الطرفين، في كافة المجالات العلمية والبحثية والتدريبية والخدمية، وتبادل الدراسات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تنمية الثقافة القانونية للمجتمع، مع مراعاة سرية تداول المعلومات والوثائق وفقا للقوانين واللوائح النافذة، وبما يتيح لأعضاء النيابة العامة الاستفادة من البرامج والمنح الدراسية، والخدمات التي تقدمها الكليات والمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص والمستشفيات بجامعة القاهرة.

التعاون المشترك الاهتمام المشترك أعضاء النيابة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة المستشار محمد شوقي