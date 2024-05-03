تحركات أردنية كبيرة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

قالت آية السيد، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في عمان، إن الملك عبد الله الثاني بدأ أمس زيارة للحديث حول ما يحدث في قطاع غزة والأراضي المحتلة،

بدأها من إيطاليا، حيث التقى الرئيس الإيطالي ورئيسة الوزراء وبابا الفاتيكان، مجمل هذه اللقاءات تأتي من أجل إيقاف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات أكثر بجانب التنبيه من أهمية عدم قيام إسرائيل بأي احتمالات أو هجمات متوقعة حول اجتياح رفح الفلسطينية.

وأضافت "السيد"، خلال رسالة على الهواء ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن ملك الأردن في كل الزيارات يؤكد بأنه يجب الحد من التصعيد الذي تقوم به إسرائيل خاصة أنه نبه من مخاطر قيام إسرائيل بهجوم عسكري على رفح ليس فقط في فلسطين ولكن في المنطقة وما يجاور الأراضي الفلسطينية.

ولفتت، الى أن الملك كان ينادي بأهمية إعادة تمويل الأونروا خاصة أن الأردن أكد مسبقا من خلال وزير الخارجية بأنه لم يتم إيجاد دلائل مباشرة حول التهم الموجهة إلى موظفي وكالة الأونروا وبالتالي لا بد من إعادة تمويلها كونها شريان الحياة لأكثر من 2 مليون فلسطيني متواجدين في غزة.