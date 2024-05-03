"المرصد الأورومتوسطي" يحذر من عواقب استخدام الذكاء الاصطناعي في حرب غزة

استنكر مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان محمد المغبط، بشدة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني من بينها استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي في حرب غزة.

وقال المغبط ـ في مقابلة مع قناة (القاهرة) الإخبارية، اليوم الجمعة، من عمان ـ إن "استخدام السلطات الإسرائيلية أدوات البرمجيات المتقدمة في حرب غزة؛ يؤكد حقيقية عدم اهتمامها بحياة المدنيين الفلسطينيين؛ ما يجعلها في حد ذاتها جريمة ومصيبة كبرى"، محذرًا من عواقب وخيمة جراء استخدام الذكاء الاصطناعي خاصة أن هامش الخطأ فيه كبير.

وأشار إلى أن هذا التكنولوجيا الحديثة؛ تساعد جيش الاحتلال في البحث وتحديد أهداف القصف دون تمييز ليتخذ القرار باستهدافها، وقد تكون هذه الأهداف مدنية أو عسكرية، بما يخالف كافة القوانين الدولية لاسيما اتفاقية جنيف.

وكان تحقيق قد نشر - مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام العالمية - كشف عن وجود برنامج لدى الجيش الاحتلال يطلق عليه اسم "لافندر"، يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد أهداف في غزة مع هامش معين للخطأ.