اليوم.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحرى وتحذيرات لمرضى الحساسية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث استمرار الغطاء السحابى على شمال البلاد والذى يعمل على حجب أشعة الشمس وزيادة الإحساس ببرودة الطقس، لتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة علي القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٢٠ درجة مئوية والسواحل الشمالية ٢١ درجة مئوية وجنوب سيناء ٢٥ درجة مئوية وشمال الصعيد ٢١ درجة مئوية وجنوب الصعيد ٢٤ درجة مئوية.

وأشارت الأرصاد إلى أن الظاهرة المؤثرة خلال ساعات النهار هى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال محافظة البحر الأحمر، والذى تؤدى الى تدهور مستوى الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد.

والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تكون خفيفة على مناطق من اقصى جنوب سلال جبال البحر الأحمر.

ونصحت الأرصاد مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل.