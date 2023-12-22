الزمالك يحسم الاتفاق مع 3 لاعبين لضمهم خلال الميركاتو الشتوي

أكد الإعلامي مهيب عبدالهادي، توصل الزمالك إلى اتفاق مع 3 لاعبين، لضمهم إلى صفوف الفريق، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد حل أزمة إيقاف القيد.

وقال مهيب عبدالهادي، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه «اللعيب»: «نادي الزمالك، سينهي بشكل رسمي أزمة إيقاف القيد، خلال الأيام القليلة المقبلة».

وأضاف: «الزمالك بعد أن ينهي أزمة إيقاف القيد، سيتعاقد بشكل رسمي مع عبدالعزيز البلعوطي، حارس مرمى نادي إنبي، ومحمد شحاتة، لاعب خط وسط نادي طلائع الجيش ومحمد شكري، ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا».

وتابع: «الزمالك أنهى الاتفاق مع الثلاثي لينضم للفريق في يناير المقبل، بعد حل أزمة القيد».