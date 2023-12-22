«الدولية للطاقة الذرية» تدعو بيونج يانج إلى السماح بتفتيش مفاعلها النووي

دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي كوريا الشمالية إلى أن تسمح لمفتشي الوكالة بتفتيش مفاعل يونج بيون النووي الكوري الشمالي، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال جروسي في بيان له، يوم الخميس، إن الوكالة تعتقد بأن المفاعل قد يكون بدأ تشغيله، معبرا عن قلقه إزاء إمكانية إنتاج البلوتونيوم هناك.

وأضاف: "أدعو كوريا الشمالية إلى أن تنفذ بشكل كامل التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، وتقيم التعاون مع الوكالة على وجه السرعة من أجل التنفيذ الكامل للاتفاقية حول الضمانات التي تتضمنها معاهدة حظر انتشار السلاح النووي وحل جميع القضايا العالقة، وخصوصا تلك التي ظهرت خلال فترة غياب مفتشي الوكالة الدولية".

وأكد أن الوكالة الدولية على استعداد للتعامل مع أي واحدة من القضايا المذكورة.

وأشار إلى أن المضي قدما بتطوير البرنامج النووي، بما في ذلك وضع مفاعل يونغ بيون قيد التشغيل يعتبر انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

يذكر أن مركز الأبحاث النووية في يونج بيون، الذي يضم مفاعلا نوويا يعمل على الماء الخفيف، يقع على بعد نحو 100 كلم من العاصمة بيونج يانج، ويعتبر أهم منشأة نووية في كوريا الشمالية.

وقد تعهدت كوريا الشمالية بوقف المفاعل بموجب الاتفاقات التي تم التوصل إليها أثناء قمة الكوريتين في سبتمبر عام 2018، ولكن منذ أغسطس 2021 تحدثت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أن كوريا الشمالية قد تكون استأنفت عمل المفاعل.