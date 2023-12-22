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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البنتاجون: نواصل العمل مع الصين للحفاظ على قنوات للاتصال مفتوحة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن البنتاجون أنه يواصل العمل مع الصين من أجل الحفاظ على قنوات للاتصالات العسكرية مفتوحة مع بكين، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس: "كما أكدت، نعتبر أن من المهم جدا الحفاظ على قنوات الاتصال".

وأضاف: "لن أتحدث نيابة عن الصين، لكنكم على علم بموقفنا، ونحن سنواصل بذل كل ما في وسعنا من أجل الإبقاء على تلك القنوات مفتوحة".

 يذكر أن الاتصالات العسكرية بين الولايات المتحدة والصين توقفت بعد زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لتايوان في أغسطس عام 2022، تلك التي أثارت غضبا لدى الصين المعتبرة تايوان جزءا من أراضيها.

وفي نوفمبر الماضي اتفقت واشنطن وبكين على استئناف الاتصالات العسكرية خلال لقاء القمة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو.

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